Brussel·les empitjora més d'un punt les previsions per a Espanya respecte del maig

La Comissió Europea empitjora un punt i mig les previsions per a l'economia espanyola respecte als càlculs del maig. En les previsions d'estiu, l'executiu europeu pronostica que el PIB espanyol es desplomarà el 10,9% aquest any per la crisi causada per la covid-19, mentre que preveu un repunt del 7,1% per a l'any que ve.

Així, les noves previsions de la Comissió Europea preveuen un enfonsament encara més profund de l'economia espanyola de l'esperat per a aquest any, però augmenten una dècima el repunt econòmic per al 2021. Segons els càlculs de Brussel·les, l'espanyola és la segona economia de l'eurozona que més caurà aquest any com a conseqüència de la covid-19, només superada per l'italiana amb un enfonsament de l'11,2%.

L'informe sobre les previsions econòmiques d'estiu de la Comissió Europea preveu que l'economia espanyola no es recuperarà de la crisi abans del 2022. De fet, l'economia espanyola acabarà el 2021 més de quatre punts per sota dels nivells previs a la covid-19.

Les previsions de la Comissió també alerten de l'augment de l'atur aquest any després de l'impacte «desproporcionat» de la crisi. En les previsions del maig, calculava un atur del 18,9% per a aquest any i, malgrat el repunt econòmic per al 2021, l'atur es mantindria en el 17%. Segons Brussel·les, els ERTO han evitat la pèrdua de llocs de treball, però alerta que quan es retiri aquesta mesura pot créixer el nombre d'aturat.

Segons Brussel·les, el sector dels serveis és el més afectat per la crisi i preveu que la recuperació sigui lenta. L'executiu europeu apunta que les mesures de distanciament social i els canvis en el comportament del consumidor tindran «impacte durant un llarg temps» en l'activitat econòmica espanyola pel gran pes del sector dels serveis.

A més, l'executiu europeu preveu que el turisme internacional no es recuperi malgrat l'obertura de fronteres i que es vegi afectat per la reducció de vols.

«L'activitat manufacturera es preveu que recomenci més ràpid que la dels serveis, però les disrupcions en la cadena global de valor i la dèbil demanda poden impedir la normalització de l'activitat industrial abans de finals d'any», apunta el document.