La Generalitat subratlla «l'absoluta normalitat» en l'inici de la selectivitat

La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, i el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, van destacar ahir «l'absoluta normalitat» amb la qual va començar la selectivitat a Catalunya, marcada per la pandèmia del nou coronavirus.

En la conferència de premsa posterior al Consell Executiu, la també portaveu del Govern va subratllar que les proves d'accés a la universitat (PAU) havien començat «amb normalitat», també als tribunals situats al Segrià.

El secretari general del CIC, després d'una visita a dos tribunals, a Barcelona i Cerdanyola del Vallès, acompanyat del secretari d'Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, va remarcar que, «en les PAU més atípiques de la història, la notícia és la normalitat i el civisme dels estudiants».

Baulenas va destacar la «conscienciació» dels estudiants, que han assistit a les seus amb les mesures de protecció, amb mascaretes, distància, i serenor i tranquil·litat per afrontar les proves, que es desenvolupen amb normalitat absoluta malgrat l'excepcionalitat per la pandèmia.

Els presidents dels dos tribunals que van visitar Baulenas i Grau els van transmetre que, malgrat la complexitat de l'edició d'aquest any, la normalitat i el civisme dels estudiants ha estat la tònica general. A les portes de les diferents seus on se celebraven els exàmens va reproduir-se la mateixa imatge, amb alumnes amb mascareta als passadissos, repassant els seus apunts i mantenint la distància entre ells.

En entrar a l'aula, els alumnes van fregar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i, un cop asseguts, sempre al mateix lloc per a tots els exàmens i amb distància de seguretat entre ells i en aules que van omplir la seva capacitat al 50%, els alumnes es van poder treure la mascareta per fer l'examen, excepte en algun tribunal, com a l'institut Lacetània de Manresa.

Les PAU 2020 se celebren a 216 tribunals (165 el 2019) entre universitats i instituts, situats en 63 municipis (20 el 2019), per evitar els desplaçaments i perquè els alumnes s'esperin poc entre examen i examen.