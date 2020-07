El Govern deixa en mans del PROCICAT l'obligatorietat de dur la mascareta

El Govern de la Generalitat preveu obligar a fer servir «sempre» la mascareta, si bé la mesura es detallarà en el marc de el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), que preveu reunir-se avui.

Així ho va dir la portaveu, Meritxell Budó, a la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, després que al matí la consellera de Salut, Alba Vergés, anunciés que proposaria a la Generalitat que s'aprovi l'obligatorietat de l'ús de mascaretes en tot moment i a tot Catalunya, excepte en l'àmbit domèstic, es pugui mantenir o no la distància de seguretat. Segons va dir Budó, en aquesta reunió del PROCICAT «es decidirà l'obligatorietat de l'ús de la màscara en espais públics i privats sense l'afegit de 'sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat'». «És a dir, la mesura de la distància la trauríem i quedaria instaurada l'obligatorietat sempre de l'ús de la màscara», va aclarir tot seguit. El Govern considera que instaurant aquesta obligatorietat de garantir que s'usi la mascareta «quan s'hagi de fer servir», atès que aquest element «és molt important per protegir-nos a nosaltres i a la resta».