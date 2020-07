Lleida demana un «mecanisme» per retenir casos de covid-19 o amb símptomes que es neguen a fer la quarantena

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha assegurat que hi ha alguns casos de persones que tenen la covid-19 o símptomes que es neguen a fer el confinament i la quarantena. En aquest sentit, ha lamentat que amb el marc jurídic actual cap cos policial "pugui retenir" aquestes persones, i per això ha reclamat als departaments de Salut i Interior que busquin algun "mecanisme jurídic" per tapar aquesta "via d'aigua" del sistema. Després de constituir el Procicat del Segrià que ha de fer seguiment de la situació de brots de coronavirus a la comarca, el delegat del Govern, Ramon Farré, ha negat que a dia d'avui estigui damunt de la taula un "aïllament domiciliari" de la població a partir de divendres, una vegada hagi acabat la selectivitat.