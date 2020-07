L'ús de la mascareta serà obligatori a Catalunya a partir de demà amb sancions de 100 euros

Totes les persones majors de 6 anys hauran de portar mascareta a Catalunya a partir d'aquest dijous, 8 de juliol, a "la via pública, a l'aire lliure i als espais tancats que estiguin oberts al públic" encara que es mantinguin les distàncies, segons ha anunciat la consellera de Presidència, Meritxell Budó, un cop el comitè del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) ha aprovat a la mesura. La consellera de Salut, Alba Vergés, va avançar ahir la decisió del Govern i el president Quim Torra ja l'ha donat per feta aquest matí al Parlament hores abans de ser presentada de forma oficial.

L'objectiu d'extendre l'obligatorietat de dur la mascareta a arreu és, justifica l'executiu català, combatre el relaxament de part de la població i evitar la propagació de la pandèmia de la covid-19. No respectar la mesura i no utilitzar la protecció buco-nassal tant en espais oberts i tancats, estarà sancionat amb multes de fins a 100 euros..

Les excepcions no són clares



La mesura manté les excepcions vigents fins ara -com per exemple quan es fa esport-, tot i que en bona part no han estat detallades durant la roda de premsa d'aquest dimecres. De fet, els representants del Govern ha emès al 'FAQS' que publicarà Protecció Civil per aquells que vulguin aclarir en quines situacions es podrà deixar de banda la protecció.

La norma general, segons Vergés, és que tothom "surti de casa amb la mascareta posada" i, quan l'activitat que realitzin ho faci "incompatible", les persones se la poden treure. És el cas, per exemple, de les activitats en casals d'estiu per a nens, els alumnes que s'examinin de la selectivitat mentre estan asseguts, o per fer esport. "Tots hem de tenir al cap que som transmissions potencials", justifica la consellera.

Quant a la platja, ha destacat la importància d'arribar-hi amb la mascareta però no ha concretat si s'ha de dur o no a la sorra.

Les sancions per l'incompliment de la mesura es regularan per la Llei de Salut Pública, malgrat que la consellera de Salut ha assegurat que la voluntat "no és la sanció" sinó que la ciutadania "sigui conscient de la seva importància".

Quan a l'estat de l'epidèmia al Segrià, comarca confinada perimetralment, la consellera de Salut ha dit que de moment no es contempla obligar que la gent es quedi a casa, però sí que es recomana que ho facin les persones grans i vulnerables. A més, es prohibeixen les trobades en grup de més de 10 persones i es demana no encadenar-ne una darrere l'altra per evitar possibles contagis.