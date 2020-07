Mitjà és partidari del confinament domiciliari al Segrià i diu que el sistema de rastreig de casos és «ineficaç»

L'investigador Oriol Mitjà, que també ha estat assessor del president de la Generalitat, es mostra partidari del confinament domiciliari al Segrià d'una forma més immediata, i també a la Franja de Ponent, segons ha dit a Catalunya Ràdio, on ha opinat que el sistema de seguiment de casos és "ineficaç". "No n'hi haurà prou, a mi el que em sap greu és que estiguem encara encallats en aquest punt. Altres països han triomfat amb les noves tecnologies. Nosaltres encara no sabem prendre l'exemple que les coses es poden fer millor", ha lamentat. Al seu parer, cal fer "tests massius" a tots els temporers per detectar casos i posar en quarantena tots els positius, també els asimptomàtics.

Mitjà ha reconegut que no hi ha gaire informació sobre el que està passant al Segrià. "Rebem poques dades dels casos i de les intervencions que s'estan fent, però és una situació molt preocupant", ha opinat l'investigador, que constata que són múltiples els brots, i les cadenes de transmissió "no estan controlades".