PortAventura reobre portes amb controls de temperatura i mascaretes obligatòries a les atraccions

PortAventura World ha tornat a obrir portes aquest dimecres amb mesures extraordinàries per la crisi sanitària de la covid-19. Control de temperatura abans d'entrar, gel hidroalcohòlic en molts punts i mascareta obligatòria fins i tot a les atraccions són algunes de les mesures que ha establert el parc per garantir la seguretat dels visitants, que en el primer dia han estat uns 5.000. De fet, la sensació d'amplitud serà una constant durant la temporada, ja que s'ha limitat l'aforament del parc a un 30% i entre i un 60% i 80% als hotels. En línies generals, els primers clients han assegurat que no se senten incòmodes per les mesures i han apostat per gaudir del dia amb la màxima normalitat possible.

La companyia ha instal·lat una carpa abans del control d'accés per prendre la temperatura als visitants, de manera anònima, mitjançant càmeres tèrmiques. Minuts després de les deu del matí, hora d'obertura del parc, desenes de persones feien cua per passar-hi. Però no tots s'han adonat de la mesura, tot i els cartells que ho indicaven. "La temperatura? A nosaltres no ens l'han pres", ha comentat Daniela, una turista de Madrid.

Ja a l'interior, la mascareta és obligatòria a tots els espais, excepte als restaurants. També a les atraccions. Sobre la influència que tenen en el gaudi de l'experiència, diversitat d'opinions. "No es nota gens. La sensació és com sempre, no suposa cap obstacle", ha comentat Genís, un jove igualadí. De fet, fins i tot hi troba un punt positiu: "Si a canvi de portar mascareta no hi ha d'haver ningú, per mi val la pena venir", ha assegurat. En canvi, per Ivet és un problema: "Genera angoixa, com si t'ofeguessis. Per mi no és el mateix", ha afirmat.

Segons dades facilitades per l'empresa, en la primera jornada hi ha hagut uns 5.000 visitants. Des de la companyia confien que durant l'estiu es pugui arribar als màxims d'aforament previstos: "Les reserves als hotels han seguit creixent l'última setmana i tenim, a més, un bon ritme en la compra d'entrades amb reserva prèvia", ha assegurat el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa. L'aposta de la temporada, tal com va assenyalar Aldecoa fa uns dies, és el mercat estatal i del sud de França, les dues zones amb més faciliats per desplaçar-se fins la Costa Daurada.