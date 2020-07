En quins casos no m'he de posar la mascareta?

La resolució, signada per la consellera de Salut, Alba Vergés, i el d'Interior, Miquel Buch, estableix noves mesures en l'ús de la mascareta però manté les exempcions per raons personals i de naturalesa de l'activitat ja recollides en el document del passat 18 de juny.

Concretament, no se n'exigirà l'ús per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la seva utilització o que, per una discapacitat o dependència, no es tingui autonomia per a treure-se-la o bé presentin alteracions de conducta que ho faci inviable.

Tampoc serà obligatori quan es faci exercici físic esportiu a l'aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat. Finalment, també n'exclou l'ús "quan per la pròpia naturalesa de les activitats resulti incompatible".

Quant a la platja, ha destacat la importància d'arribar-hi amb la mascareta però no ha concretat si s'ha de dur o no a la sorra i s'ha remès al 'FAQS' que publicarà Protecció Civil.