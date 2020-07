TEST | Què saps sobre les platges que tenim més a prop?

Sabies que a tot l'estat hi ha prop de 8.000 quilòmetres de costa? Aquest estiu toca escapar-nos a prop, conèixer el que ens envolta i consolidar els coneixements sobre el territori més proper. Aquest estiu gens normal ens quedem dins de les fronteres per gaudir de paisatges i entorns únics que ens demostren la riquesa de la geografia més propera.

Per això, i amb l'objectiu que coneguis una mica més les platges estatals, et proposem aquest test on viatjarem de punta a punta per veure si ho saps tot sobre les aigües que ens envolten.

Has de respondre a 10 preguntes sobre les platges espanyoles.

Preparat/da?

<noiframe></p><ul id="questions"><li>1. Què significa la bandera groga? </li><li>2. On trobarem la platja més llarga de tot l'estat? </li><li>3. Com es diu aquesta platja?</li><li>4. La bandera blava reconeix... </li><li>5. On és aquesta platja interior? </li><li>6. El monument geològic sobre el mar a Galícia es diu&euro;</li><li>7. Salvador Dalí hi tenia una casa</li><li>8. On es troba aquest espai lunar?</li><li>9. Si vols anar a la platja de Cofete has de visitar&euro;</li><li>10. Si vols veure la posta de sol a Es Vedrà, ho has de fer a...</li></ul><p></noiframe>