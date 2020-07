Torra vincula la manca de diners per a dependència a l'estat de les residències

El president de la Generalitat, Quim Torra, va advocar ahir per revisar el model de residències després de la pandèmia del coronavirus, sense fer excessiva autocrítica, i va alertar de les «conseqüències de l'infrafinançament» de l'Estat en la llei de dependència.

El president Quim Torra i els consellers de Salut i Afers Socials, Alba Vergés i Chakir El Homrani, van defensar la gestió de l'Executiu català en el ple monogràfic sobre la situació de les residències de gent gran al Parlament, sol·licitat per PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem, CUP i PPC després dels més de 4.000 morts en aquests centres geriàtrics.

Els grups de l'oposició van coincidir a condemnar la gestió del Govern, a qui van acusar de «fallar als catalans», «negar» l'assistència sanitària a persones només per viure en residències i haver perjudicat el sistema per l'externalització de serveis, entre d'altres crítiques.

Torra, però, va fer poca autocrítica en assegurar que el que ha passat a Catalunya també ha passat en altres parts d'Espanya i d'Europa.

Únicament al final del seu discurs inicial va indicar que «només de les lliçons apreses es pot corregir» i va incidir en la necessitat de «repensar el model», per al qual espera les proposta de la comissió d'investigació creada a aquest efecte al Parlament: «No podem relaxar-nos, sobretot en les residències», va advertir.

Davant la cambra, Torra va demanar en tot cas no fer servir aquesta «desgràcia com a arma partidista d'erosió política». Però, en canvi, el president va evocar «l'infrafinançament» en l'àmbit de la dependència per part del Govern central, que considera que ha afectat la situació de les residències.

«Anys i anys vulnerant la llei de dependència, no assumint la responsabilitat econòmica que els obliga, té conseqüències; anys i anys de fer recaure en la Generalitat un doble esforç tan injust», va denunciar.

Pel que fa al paper del Govern, Torra va defensar que es va actuar «des del primer moment» i va recordar que el 10 d'abril passat va actuar perquè el departament de Salut assumís el control de la gestió de la pandèmia dins de les residències.

Una decisió que el conseller Homrani va qualificar d'encertada durant la seva intervenció, en aquest cas amb dosis d'autocrítica: «Tots hem fallat i tots hem de ser capaços d'aprendre i plantejar les accions necessàries perquè no ens torni a passar», va afirmar el conseller.

Des de l'oposició, la portaveu de Ciutadans va retreure a la Generalitat que posés la ideologia «per sobre» de la salut en rebutjar l'ajuda de l'Exèrcit: «Passaran a la història per ser el govern que va fallar als catalans quan més ho necessitaven».

El diputat del PSC Raúl Moreno va acusar el Govern de «negar l'assistència sanitària» a persones «pel sol fet de ser grans i viure en residències».

La diputada de Catalunya en Comú Podem Marta Ribas va reclamar a la Generalitat que assumeixi la seva «responsabilitat» sobre la mercantilització i l'externalització de serveis en les residències que van contribuir a empitjorar la «tragèdia».

També el diputat de la CUP Vidal Aragonès va remarcar que la crisi de la residències és prèvia a la covid-19 perquè, segons la seva opinió, la majoria de centres són privats.

La diputada del PPC Esperanza García va acusar el Govern d'haver «condemnat» i «exclòs» del sistema sanitari la gent gran durant la pandèmia i d'haver actuat amb «prejudicis ideològics» en lloc d'atendre l'obligació de «salvar vides».