El TSJC demana una data a Torra per citar-lo com a investigat en la nova causa per desobediència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va demanar ahir al president català, Quim Torra, que plantegi una data per citar-lo a declarar com a investigat en la nova causa oberta per no fer cas de l'ordre judicial que l'obligava a retirar una pancarta a favor dels independentistes presos. En una resolució, el magistrat Carlos Ramos, que instrueix l causa contra Torra per desobediència, sol·licita al president que assenyali el «dia més pròxim possible» que sigui compatible amb les seves obligacions públiques per comparèixer com a investigat davant del TSJC.

Per això, la secretaria del tribunal es posarà en contacte amb l'Oficina de la Presidència de la Generalitat, per buscar la «data més adequada», que conciliï les obligacions del president català i les llicències i permisos autoritzats al personal de la sala.

El jutge cita l'Advocacia de la Generalitat a precisar la «condició» que pretén adoptar en la causa contra Torra, tenint en compte que ja ha designat un advocat –Gonzalo Boye, que ja el va defensar– perquè el representi en el nou procediment. El magistrat també ha exigit una fiança de 1.000 euros a l'associació Impuls Ciutadà –liderada per l'exdiputat de Cs al Parlament José Domingo–, que va demanar a la sala contenciosa del TSJC que ordenés despenjar la pancarta de la Generalitat, petició que va acabar donant peu al procés penal per desobediència.