El coronavirus fa créixer el nombre de persones que posa ciris a Montserrat

«Em vaig trobar un jove plorant perquè la seva mare havia mort per culpa de la covid-19 sense poder-se'n acomiadar. Em va demanar que li posés un ciri i així ho vaig fer». Ho explica el rector de la basílica de Montserrat, el pare Joan Maria Mayol, i és l'exemple d'una història que s'ha anat repetint durant la pandèmia: monjos de Montserrat posant ciris a tot aquell qui trucava per demanar-ho. Ara, amb el monestir ja obert, són moltes les persones que van fins a Montserrat per agrair l'estat de salut o bé per acomiadar els éssers estimats que han mort durant la pandèmia.

A la sortida de la basílica, just sota la roca de Montserrat, l'espai on es posen els ciris està pràcticament ple. Una imatge que feia temps que no es veia.

«La nostra nora va agafar el coronavirus i va estar 14 dies totalment aïllada. Per sort, ha anat tot bé i, per això, ara venim a donar les gràcies», expliquen la Teresa i l'Enric, veïns de Barcelona, que han pujat expressament fins a Montserrat per posar un ciri.

També hi ha qui posa un ciri en agraïment a tot el personal que ha estat en primera línia durant la pandèmia i per demanar que «la gent no faci el boig i ens tornin a confinar a tots».

Els ciris no només són per agrair que tot ha anat bé, també n'hi ha que ho fan perquè han perdut un familiar i d'aquesta manera, expliquen, és com un comiat.

Per a Joan Maria Mayol, monjo de Montserrat i rector de la basílica, no només és una qüestió de fe, sinó que també hi entra la simbologia del lloc, ja que, per a molts catalans, Montserrat és molt més que religió. «Qui no es troba en el sentiment de la mort, del dol i de la pena? Sigui sota el signe que sigui. Sota la mirada de la Moreneta, els catalans hi trobem una força i una esperança», assegura.

Per a Mayol, la pandèmia ha tingut moments molt durs i, en aquest sentit, creu que Montser-rat hi pot ajudar. «Ha de ser molt dur que se t'emportin l'àvia i et portin unes cendres. Humanament és escruixidor», assegura. Per això, creu que pujar fins a Montserrat, posar ciris, entrar a la basílica o simplement passejar per la muntanya, pot ser un acte de comiat.

Durant aquests dies, hi ha perfils de gent molt diversa, creients o no, que aprofiten per aturar-se al monestir. Entre ells, molts esportistes que venen a Montserrat atrets per la muntanya, però decideixen parar al monestir i aprofitar l'ocasió per entrar a la basílica i posar un ciri. Així ho relata el rector del santuari, que explica que «molts d'ells abans passaven de llarg del santuari perquè la muntanya té molt a oferir, però ara, en canvi, deixen la bici i entren».