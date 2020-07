Doga presenta la seva nova nau logística de Castellolí

L'anunci fet fa un any i mig pels alcaldes de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena ja és una realitat: l'empresa catalana del sector de l'automoció Doga Grup, amb seu a Abrera, va presentar ahir la seva nau logística al sector industrial de Can Parera de Castellolí, on treballen des del maig una vintena de persones.

El magatzem està gestionat per una de les empreses del grup, Doga Parts, responsable de la comercialització, arreu del món, de recanvis d'automoció. Fins ara Doga Parts treballava a Esparreguera, però l'empresa va decidir adquirir un conjunt de 8 parcel·les amb una superfície de gairebé 10.000 metres quadrats a Can Parera, i hi va construir una nau de 5.200 metres quadrats de sostre. Amb el canvi, Doga Parts ha ampliat i optimitzat l'espai logístic, segons va explicar el director general de Doga Grup, Toni Garcia.

Doga Grup és una empresa catalana nascuda l'any 1958 que actualment té fàbriques a Xina, Índia, Itàlia i Tànger, i seus no productives als Estats Units, Mèxic i Brasil. Ha facturat més de 150 milions d'euros el 2019 i disposa d'una plantilla de 1.050 treballadors. Dissenya, fabrica i exporta arreu del món components d'automoció, entre els quals destaca un producte estrella que li ha donat el lideratge mundial, l'eixugaparabrises.