Educació atribueix el conflicte de les PAU al Lacetània a aules massa petites

L'Institut Lacetània de Manresa és l'únic centre de la ciutat on els alumnes no han pogut deslliurar-se de la mascareta durant les proves de la selectivitat. La coordinadora de les PAU a Manresa, Montserrat Pons, ha explicat a Regió7 que «en aquest institut les aules són més petites i la distància de seguretat no es compleix del tot». Malgrat que Pons afirma que sí que s'ha establert una distància física entre els alumnes durant els exàmens, «el tribunal ha considerat que quan les aules estan plenes és més segur deixar-se les mascaretes posades».

Aquest fet es va veure reflectit durant les proves executades ahir a la tarda, quan es fan les proves d'assignatures no comunes i les aules estan ocupades per molt pocs alumnes. En aquest cas, els examinands sí que van poder treure's la mascareta durant l'estona que van durar els exàmens, que ahir van ser d'electrotècnia, economia de l'empresa i literatura catalana.