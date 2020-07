Les farmàcies preveuen un repunt de venda de mascaretes

Les farmàcies preveuen un repunt de la venda de mascaretes per l'obligatorietat de dur mascareta tant en espais interiors com exteriors. Els farmacèutics consultats per aquest diari van començar a detectar un increment en la demanda ahir al matí i asseguren que tenen material suficient per cobrir aquesta necessitat.

Des del taulell de la farmàcia Buxó de Manresa, Salvador Buxó explicava ahir que amb un sol matí ja havien venut 250 mascaretes, «una dada que indica un increment, ja que normalment en venem entre 100 i 200 al llarg del dia». A banda, també destacava que alguns clients són previsors i opten per endur-se caixes de cinquanta mascaretes. En la mateixa línia, el farmacèutic Lluís Farré Bonals també preveia un ascens en la línia de venda, tot i així, afirmava que actualment ja és un producte molt sol·licitat. «Les mascaretes quirúrgiques es venen molt, ja que s'han de renovar sovint. Per desgràcia, temo que les tindrem entre nosaltres durant molt temps, com un producte més», lamentava Farré.

Davant d'aquest possible augment de la demana que es viurà les pròximes setmanes, els farmacèutics asseguraven que disposen de reserves suficients per garantir una bona distribució. En el cas de la farmàcia Ros, Núria Ros destacava que durant els darrers temps reben les remeses de mascaretes per part dels proveïdors amb puntualitat. «En aquest sentit, per l'abastament no patim, ja que el producte arriba amb normalitat», apuntava. De la mateixa manera, Salvador Buxó també remarcava que actualment la falta de subministrament està resolta. «A partir del moment que vam començar a rebre mascaretes, vam decidir guardar material per si fes falta i tenim un pòsit de 4.000 mascaretes quirúrgiques i 1.400 del tipus FFP2», apuntava.

El material de reserva que guarden al magatzem la majoria de farmàcies consultades per aquest diari és un símptoma del bon subministrament del producte. Tot i així, els farmacèutics encara retenen a la memòria l'angoixa dels moments en què no disposaven de mascaretes. «De sobte, hi va haver un augment brutal de la demanda i no estàvem preparats. Abans de la crisi sanitària, les peticions de mascaretes eren escasses i el març van pujar en picat», recordava Ros.