L'Ajuntament d'Òdena reclama la reobertura del consultori del nucli

L'Ajuntament d'Òdena ha informat que està gestionant «insistentment» amb el departament de Salut de la Generalitat la reobertura del consultori del nucli. En aquest sentit, l'equip de govern ja ha mantingut reunió amb els responsables del departament i també ha demanat una trobada amb la conselleria per treballar la manera d'obrir el centre mèdic l'abans possible.

Els dos equipaments de què disposa la població, el del nucli i el del Pla d'Òdena, han estat tancats des de mitjan març, inici de la pandèmia, per la reordenació d'atenció primària pel coronavirus. Aquesta darrera setmana es va informar de la reobertura parcial del consultori del Pla, que només obre els dimecres al matí, però no és el cas del centre mèdic del nucli, que continua tancat, «el que suposa un greuge per als veïns que no poden ser tractats al seu centre de referència».