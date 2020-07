La covid-19 a Catalunya, avui: detecten nou brots a Cassà, el Perelló, Vilassar i Tarragona

A continuació recollim informació sobre l'estat de l'epidèmia de la covid-19, avui a Catalunya. Lleida continua essent el punt més preocupant, on les persones ingressades pugen ja a 82, 11 d'elles a l'UCI. En les últimes hores s'han detectat nous brots a Cassà de la Selva, el Perelló, Tarragona i Vilassar de Mar.

Detecten un cas positiu de coronavirus en un casal d'estiu de Cassà de la Selva



Un nen del casal d'estiu que organitza el Club Tennis Cassà, de Cassà de la Selva (Gironès), ha donat positiu en coronavirus. Es tracta d'una persona de fora del poble que participava en aquesta activitat. El cas s'ha comunicat aquest dimecres des de l'Àrea Bàsica de Salut del municipi i posteriorment, l'Ajuntament ha contactat amb l'Agència de Salut Pública per saber quines mesures calia prendre. De moment, el grup de 12 persones on hi havia el nen infectat hauran d'estar aïllats quinze dies al seu domicili, igual que els seus monitors. Pel que fa a la resta de grups, podran seguir anant al casal igualment perquè no han tingut cap relació entre ells. Des de l'Ajuntament de Cassà de la Selva han demanat tranquil·litat a la resta d'usuaris del casal i del club de tennis. Segons ha avançat el consistori Salut Pública ha donat llum verda a la continuïtat del casal. L'alcalde de Cassà de la Selva ha contactat amb els batlles dels municipis veïns, ja que hi ha usuaris de diversos pobles que van al casal de Cassà.

Els vuit monitors d'un casal de Tàrrega on es va detectar un cas de covid-19 donen negatiu



Els vuit monitors del Casal Estiu Esport de Tàrrega que formen part de l'equip de la monitora que la setmana passada va donar positiu de covid-19 han donat negatiu a la prova serològica. La Cooperativa de Lleure Quàlia, del grup Alba, ha explicat que com que s'havien seguit tots els protocols establerts, Salut i el Procicat no van obligar a aïllar ni els infants del grup de convivència ni la resta de monitors participants del casa. Tot i així, per prevenció es va decidir fer testos serològics a la resta de vuit monitors i ara s'ha sabut que han resultat tots negatius. Quàlia ha remarcat que seguiran amb el màxim rigor totes les mesures de seguretat i prevenció per continuar oferint un "lleure segur i de qualitat" per als joves i infants.

Salut investiga si el contagi a l'institut del Perelló va tenir lloc en trobades fora del claustre de professors



El Departament de Salut investiga si el brot de coronavirus amb quatre positius arran d'una reunió del claustre de l'institut del Perelló (Baix Ebre) es va expandir en trobades posteriors de directius i docents fora del centre. Els casos positius corresponen a dos directius i les seves respectives parelles, residents a Xerta i Camarles. Un d'ells va participar en la reunió presencial del 30 de juny quan encara no tenia símptomes i, en acabar, va mantenir un contacte fora del centre amb l'altre company que ha donat positiu. A l'endemà, bona part del professorat va compartir un dinar. Fonts d'Educació han subratllat a l'ACN que, malgrat la instrucció de celebrar-les telemàticament, la reunió del claustre va respectar les mesures de seguretat.

Investiguen un possible brot al Maresme després d'una festa amb 60 persones



Metges de l'ambulatori de Vilassar de Dalt (Maresme) van efectuar ahir proves PCR, de les que encara no tenen resultat, a una desena de joves amb símptomes de febre i diarrea després d'haver participat fa uns dies en una festa a la platja. Segons han informat a Efe fonts pròximes a l'Àrea Bàsica de Salut de Vilassar de Dalt-Cabrils, els joves van manifestar que havien participat en una festa a la qual haurien acudit unes 60 persones. Els metges de Vilassar de Dalt han traslladat la informació als responsables delservei d'epidemiologia del departament de Salut i han aconsellat als joves que romanguin en quarantena a l'espera d'obtenir els resultats dels PCR.

Els ingressos per covid-19 als hospitals del la Regió Sanitària de Lleida pugen a 82, dels quals 11 a l'UCI



El nombre de persones ingressades per covid-19 als hospitals de la Regió Sanitària de Lleida ha pujat aquest dijous a 82, 8 més que dimecres, quan els pacients ingressats eren 74. D'aquest total, 6 es troben a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, on hi ha 44 pacients més ingressats a planta, i 5 a l'UCI de l'Hospital Santa Maria. El nombre d'ingressos a les UCI han incrementat en 2. A altres centres de la regió hi ha 27 persones més ingressades amb coronavirus. D'altra banda, des del dia 1 de juliol, el nombre d'altes acumulades a l'Arnau de Vilanova és de 30 persones, mentre que al Santa Maria no n'hi ha hagut cap.

L'Ajuntament de Tarragona, molt preocupat amb el brot de coronavirus detectat a la ciutat



Preocupació a l'Ajuntament de Tarragona pel brot de coronavirus que s'ha detectat a la ciutat, amb cinc casos positius, tots del mateix nucli familiar, i una vintena més fent-se les proves. L'Ajuntament demana a la ciutadania que aquest brot "serveixi per estar ben alerta perquè la pandèmia no ha acabat", afirma el portaveu municipal, Xavier Puig. En declaracions a l'ACN, Puig s'ha mostrat molt preocupat per aquest brot en una ciutat on la covid-19 no havia colpejat fort. De fet, és un ajuntament que sempre ha apostat per la màxima restricció i no li ha tremolat el pols a l'hora d'implantar consignes. "I la ciutadania complia amb molta responsabilitat, però darrerament s'havia abaixat la guàrdia, tothom s'havia relaxat", exposa el portaveu.