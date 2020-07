L'Iran anuncia que treballarà per enfortir els sistemes de defensa sirians

El Govern de l'Iran va anunciar ahir que treballarà per enfortir els sistemes de defensa aèria de Síria, després dels bombardejos executats per Israel durant els últims mesos contra diversos objectius al país àrab.

L'anunci de l'Executiu iranià va arribar després que Teheran i Damasc hagin signat durant la jornada un acord per a incrementar la seva cooperació militar, després del que el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit iranià, Mohamad Baqeri, va ressaltar que l'objectiu és «fer front a la pressió dels Estats Units».

Així, tant Baqeri com el ministre de Defensa sirià, Ali Abdullah Ayub, van reclamar la retirada de les tropes estrangeres presents al país, segons va informar l'agencia iranià de notícies Mehr.

En el seu comunicat conjunt, tots dos representants van reafirmar el compromís de tots dos països per a fer front als «múltiples i creixents desafiaments i perills», entre els quals hi ha «el terrorisme takfiri secundat per potències regionals i internacionals en tots els seus noms i formes», tal com va recollir l'agència estatal siriana de notícies SANA.