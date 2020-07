El Parlament crearà una comissió d'estudi sobre el racisme institucional

El Parlament va aprovar ahir la proposta de resolució per la creació d'una comissió d'estudi sobre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat. La iniciativa, aprovada amb el suport de tots els grups excepte el PPC, vol establir una diagnosi compartida sobre les mesures que cal prendre per evitar qualsevol discriminació racial en la gestió de la seguretat pública i privada. Així, s'inclou des de cossos policials fins a empreses de seguretat privada i altres organismes, un detall que ha pres rellevància arran de l'agressió racista a un noi negre a Sant Feliu Sasserra denunciada fa un mes. A la comissió hi podran assistir tècnics, experts i membres d'entitats i tindrà la vigència de la legislatura en curs. La comissió podrà redactar un informe final. El diputat republicà Ruben Wagensberg, com a membre del grup proposant de la creació de la comissió, va defensar que el racisme institucional no són «casos aïllats».