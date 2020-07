«Si a partir d'ara s'ha d'anar sempre amb la mascareta posada, doncs ho farem»

A partir d'avui, la mascareta es convertirà en la nova millor amiga de l'home després que la Generalitat anunciés la mesura que obliga a tothom a portar-la posada encara que es compleixi la distància de seguretat. Al carrer i en espais públics, buits o plens, els ciutadans catalans no podran deslliurar-se d'un element que, de moment, ha arribat a la vida de tots per quedar-se.

A ple estiu la mascareta és un obstacle per a moltes persones, ja que augmenta la sensació de calor i ofec. No obstant això, alguns ciutadans de Manresa mostren bona acceptació davant d'aquesta nova llei. «Si a partir d'ara s'ha de portar sempre posada la mascareta, doncs la portarem, quin remei», deia ahir Pol Sainz, un jove que afegia que, tot i la implementació d'aquesta mesura, «crec que hi ha molts llocs on això no es pot controlar perquè la gent fa una mica el que vol, com a les festes i discoteques».

Dina Pop i Marta Pujol són dues manresanes que, en canvi, consideren que aquesta mesura no podria ser més encertada. «Jo no em trec la mascareta ni per dormir, com aquell qui diu, i veient el cas de Lleida, tothom hauria de posar-la posada», deia Pop. Per altra banda, Pujol recordava les víctimes de la covid-19: «Crec que per respecte a totes les persones que han passat i estan passant la malaltia, hauríem de ser conscients i portar-la posada per evitar nous contagis».

Assegut sol en un bar hi havia Sergi González, que, tot i que no trobar malament que l'ús de la mascareta sigui més estricte, «crec que haver-la de portar tot el dia és excessiu. Les autoritats, abans de posar una multa, haurien de valorar si la persona es troba en una situació de possible contagi». Rodríguez va afirmar que ell té al·lèrgies i que l'ús de la mascareta li suposa un sobreesforç a l'hora de respirar. Malgrat això, «crec que el fet que ens la facin portar més sovint pot fer que, entre tots, ens conscienciem una mica més de la situació».



Als bars, barra lliure

Una de les exempcions pel que fa a l'ús de les mascaretes és als bars i restaurants, on, mentre els clients estan consumint, se la poden treure per a la seva comoditat. «Fins aquí molt bé, però quan la gent acaba de menjar o beure i està a la taula parlant, se l'hauria de tornar a posar i això no s'està fent», assegurava María José Estrach, treballadora del forn manresà Tradicionarius. Indignada, Estrach es queixa que «la gent fa el que vol i creu que per estar al bar ja no cal que vagin amb cura».

Òscar Rodríguez, del bar de l'estació d'autobusos, El BarBus, comparteix l'opinió d'Estrach, però també admet que ha vist un canvi des del brot d'Avinyó-Manresa. Rodríguez explicava que «sembla que la gent s'ha espantat i es posen més la mascareta. Jo trobo bé la nova mesura i si he d'anar a les taules a demanar que es posin la mascareta quan acabin de prendre el cafè, no hi tinc cap mena de problema».

Pel que fa a altres establiments, a la perruqueria Inma Rodríguez també exigeixen als clients a dur la mascareta. Tot i això, la titular del local opina que, «si vas sol pel carrer, no veig el perquè cal portar-la. La gent gran s'angoixa més i en general es pot generar una psicosi més gran».