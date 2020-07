Pedro Sánchez s'obre a modificar la Constitució per limitar la inviolabilitat del Rei

El president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha mostrat partidari aquest dimecres d'afrontar un canvi a la Constitució per limitar la inviolabilitat del Rei i ha recalcat que no hi ha d'haver espai per a la impunitat.

«Evidentment, la Constitució espanyola ha d'evolucionar conforme a les exigències d'exemplaritat i conducta política de les societats», ha defensat en una entrevista eldiario.es i InfoLibre.

El cap de l'Executiu ha remarcat en diverses ocasions que a Espanya «no hi ha espai per a la impunitat» i ha incidit que la inviolabilitat del monarca és un dels preceptes sobre els quals s'hauria de «reflexionar» i veure «quines solucions» se li poden donar.

«Aquest és un Govern que ha plantejat abans i després de les eleccions, ara amb el govern de coalició i prèviament en solitari, una reforma de la Constitució per revisar els aforaments dels càrrecs públics perquè estiguin circumscrits a la seva activitat parlamentària i no a una altra. Per tant, crec que si això ho defenso per a qualsevol càrrec públic, lògicament també per al cap de l'Estat», al·lega sobre això.

El president del Govern s'ha referit igualment als presumptes negocis del rei Joan Carles, que investiga la justícia per haver cobrat suposadament comissions per intercedir al contracte de l'AVE a la Meca, per remarcar que es tracta d'informacions «pertorbadores» per a milions d'espanyols, ell inclòs.

No obstant, ha destacat que els mitjans de comunicació estan informant, el poder judicial està actuant i la Casa Reial «clarament s'està distanciant d'aquestes suposades pràctiques reprovables». «Aquests tres elements ens fan reivindicar que la nostra democràcia funciona i que no hi ha espai per a la impunitat», ha emfatitzat.

Sánchez ha descartat que Felip VI es jugui el seu futur en funció de la resposta que la Zarzuela tingui respecte a aquestes informacions i ha remarcat que és la mateixa Casa Reial «la que està marcant distàncies amb aquesta suposada pràctica reprovable». «Deixem treballar la justícia», ha conclòs.