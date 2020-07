La pobresa infantil podria enfilar-se enguany fins al 35% a Catalunya

La taxa de pobresa infantil a Catalunya podria arribar al 34,6% a final d'aquest any a causa de la crisi econòmica derivada del l'epidèmia de coronavirus, la qual cosa suposa un augment del 6% respecte l'any anterior, segons les dades de l'últim informe de l'ONG Save the Children presentat ahir i que porta per títol Infància en reconstrucció.

Save the Children va alertar en un comunicat de premsa que, fins i tot si es compleixen les previsions que l'economia espanyola i catalana comencin a remuntar a partir de l'any vinent, les taxes de pobresa infantil a Catalunya no es recuperaran, i ha alertat que, sense les mesures adequades, «els grans perdedors d'aquesta crisi seran els nens».

La responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya, Emilie Rivas, també va afirmar que la pobresa infantil a Espanya ja és crònica.