Salut es planteja traslladar pacients de Lleida als hospitals de Manresa i Igualada

Salut es planteja enviar pacients de Lleida als hospitals de Manresa i Igualada, i també als de Reus, Tarragona i fins i tot a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'anunci el va fer ahir el gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Lleida, Ramon Sentís. De moment, però, la Fundació Althaia de Manresa no ha rebut cap petició formal per rebre malalts procedents dels centres assistencials de la capital lleidatana, ni tampoc cap petició de suport.

Si finalment s'arribés a concretar el trasllat de pacients a les comarques centrals s'hauria d'especificar si aquests serien malalts afectats pel coronavirus o bé persones amb altres afectacions i, així, rebaixar la pressió assistencial dels centres sanitaris de Lleida pel que fa tant a espais com a recursos humans.

No seria la primera vegada que Althaia de Manresa rebria pacients d'altres centres sanitaris. Ja va passar a principi del mes de març quan pacients afectats per la covid d'Igualada van ser traslladats a Manresa per treure pressió a l'Hospital d'Igualada en ple confinament de la Conca d'Òdena i per fer front, també, a l'onada de contagis que hi va haver entre personal sanitari del centre assistencial de la capital de l'Anoia. Un dels pacients va morir a Manresa a conseqüència de la malaltia. A l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa també es va arribar a atendre pacients de l'Anoia amb altres patologies que no eren coronavirus davant el col·lapse del centre igualadí.

Ja el mes d'abril, quan la situació a l'Hospital d'Igualada es va estabilitzar, els responsables del centre es van oferir per donar suport a altres hospitals en resposta a «l'ajuda rebuda» quan la van necessitar.

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ja va anunciar dimecres que pacients afectats pel coronavirus que no es trobin en estat crític podran ser derivats de Lleida a d'altres hospitals catalans per poder mantenir la «capacitat de resposta» de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. La derivació es faria «de mutu acord amb l'hospital emissor i receptor» amb l'objectiu que l'hospital Arnau de Vilanova «pateixi el mínim possible» pel col·lapse d'ingressos. Ahir el gerent de l'ICS a Lleida, Ramon Sentís, va concretar que es pensa en Igualada, Manresa, Reus, Tarragona i també l'àrea metropolitana.

Els dos hospitals públics i els tres privats de la ciutat de Lleida tenien ahir 69 persones amb covid-19, nou a l'UCI, una més que ahir. A les últimes hores s'han notificat 33 casos nous i més de 500 en una setmana.

El principal hospital, l'Arnau de Vilanova, va fer una crida per aconseguir metges especialistes en crítics i semicrítics. L'hospital ja ha obert dues plantes per acollir malalts de covid: una està a ple rendiment i la segona està al 50% d'ocupació.

La gerent de la Regió Sanitària de Lleida, Divina Farreny, va reconèixer ahir que tenen dificultats per garantir l'aïllament de persones que han donat positiu i són asimptomàtiques, així com els casos sospitosos, i va demanar la col·laboració dels ajuntaments perquè facin acció comunitària i ajudin a confinar aquestes persones, moltes de les quals temporers amb dificultats idiomàtiques.

Davant aquesta situació de descontrol, els metges de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida van fer una crida explícita perquè la ciutadania compleixi «estrictament» les mesures de prevenció –distanciament de seguretat, higiene i mascareta–, i van requerir a les institucions «directrius clares i urgents». Salut, per la seva banda, va demanar ajuda a personal sanitari especialista en crítics i semicrítics. Al Segrià hi ha 15 brots actius, bona part dels quals en empreses fructícoles.