Sánchez i Conte fan front comú pel fons de recuperació de l'economia europea

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte, van reclamar ahir l'aprovació d'un acord entre tots els socis europeus per al fons de recuperació. Sánchez va rebre el seu homòleg italià ahir al matí a la Moncloa i va insistir en una resposta comuna de la Unió Europea davant les conseqüències de la pandèmia.

El Consell Europeu, que tindrà lloc el 17 i 18 de juliol a Brussel·les, determinarà les mesures de la UE per reconstruir l'economia europea. La proposta de la Comissió consisteix en un gran fons comú de 750.000 milions d'euros, dels quals 500.000 es repartirien en transferències directes i la resta en préstecs. Abans de la cita, Sánchez va voler reunir-se amb els líders dels països que són partidaris d'aquest programa per unir forces i pactar una estratègia de negociació per fer front al bloc dels anomenats països «frugals» -entre els quals hi ha Holanda, Suècia, Dinamarca i Àustria- que s'oposen a la proposta del gran fons europeu.

El president espanyol va trobar-se dilluns passat a Lisboa amb el primer ministre portuguès, António Costa, i ahir va rebre a la Moncloa l'italià Giuseppe Conte. En la roda de premsa posterior a la reunió, Sánchez es va mostrar optimista de cara a arribar a un acord favorable als interessos d'Espanya i Itàlia. Conte va assegurar que cal aprovar el fons com més aviat millor per no posar en risc el mercat únic. Els dos líders també es van emplaçar a celebrar una cimera bilateral abans de finals d'any.

«Som dues societats durament colpejades i hem respost amb una enorme fermesa» va afirmar Sánchez. Espanya és el segon país europeu més afectat per la pandèmia per darrere d'Itàlia i, per tant, també seria el segon país més beneficiat per l'aprovació dels fons. Li tocarien uns 140.000 milions d'euros, dels quals 77.000 serien en transferències i la resta en préstecs. El govern espanyol vol tancar aviat l'acord per poder tenir en compte els fons a l'hora d'elaborar els pressupostos del 2021.

Sánchez té previst viatjar a Suècia i als Països Baixos la setmana que ve per entrevistar-se amb els seus respectius homòlegs, el socialdemòcrata Stefan Löfven i el liberal Mark Rutte, representants dels països «frugals» i partidaris de reduir les subvencions.