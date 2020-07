Seat invertirà 5.000 milions a Martorell fins al 2025 per desenvolupar nous models

Seat preveu invertir 5.000 milions d'euros a Catalunya els propers cinc anys per invertir en projectes I+D per desenvolupar nous models i equips i instal·lacions a la planta de Martorell i aconseguir electrificar la gamma. Tot i admetre que aquest any ha estat un dels «més difícils en la història de Seat», l'empresa que presideix Carsten Isensee té la intenció que Seat fabriqui cotxes elèctrics a partir del 2025 a Martorell, i també preveu la contractació de més de 100 persones per treballar al SEAT:CODE, el centre de desenvolupament de software que s'ubicarà a la Rambla de Barcelona. A més, Seat ha anunciat que llançarà el nou model e-Born sota la marca Cupra i un nou sistema de motos compartides per Barcelona.

L'e-Born és un cotxe dissenyat i desenvolupat totalment a Barcelona que es fabricarà a Zwickau, Alemanya, i arribarà al mercat l'any que ve. Es va presentar a la fira de Ginebra sota la marca Seat, però finalment serà per a Cupra. Malgrat el canvi, els directius de les dues marques han remarcat que són segments que cooperen i no competeixen. «Cupra ha de contribuir a garantir la rendibilitat i sostenibilitat de l'empresa», va explicar Isensee, que va remarcar que Seat i Cupra «són dues parts de la mateixa moneda, no competeixen».

L'impuls a Cupra, que amb el Formentor té un model propi 100%, va ser evident en la roda de premsa, en què el president, Wayne Griffiths, va destacar que quan tinguin tots els segments al mercat preveuen facturacions d'1 bilió d'euros. «Cupra ens permetrà explorar mercats i inspirar el món des de Barcelona», va dir, i va remarcar que es crearan xarxes de concessionaris propis.

Isensee va assegurar que el pla d'inversions anunciat per Seat mostra el «compromís» de la companyia amb el país, però va advertir que per garantir el futur de la indústria «cal col·laboració» de tots els governs.