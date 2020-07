Acaba la selectivitat més insòlita amb alumnes contents pel nivell exigit

Avui a 2/4 de 5 de la tarda, els més de 700 estudiants que han passat per les aules de Manresa hauran acabat tots els exàmens de la selectivitat més insòlita que es recorda. Enmig d'una pandèmia, el confinament particular dels estudiants de 2n de batxillerat va durar un mes més, i van haver de preparar, a casa, les proves que els permetran entrar a la universitat.

Ahir, però, alguns estudiants ja van donar per acabades les PAU, ja que al matí es va fer l'últim examen obligatori: història d'Espa-nya. Els estudiants consultats han coincidit que va ser un examen força senzill, ja que els han donat més facilitats que els altres anys: «abans es responia una part comuna i, després, es podia escollir entre alguns temes per desenvolupar. Nosaltres, en canvi, hem pogut escollir entre quatre models diferents, sense part comuna», explicava l'alumna Meritxell Lladó. Pel que fa a la resta d'exàmens, «en general, no s'han passat gens de la ratlla amb la dificultat exigida», deia Raquel Currius.



Castellà i història, els més fàcils

L'etern conflicte entre les lletres i les ciències no ha passat desapercebut a les PAU, ja que la majoria d'alumnes ha considerat que els exàmens més fàcils han estat els de llengües, sobretot castellà i anglès, i història.

Ara bé, els que van examinar-se de la prova de matemàtiques aplicades no poden dir el mateix. Alumnes com Adrià Mesas denuncien que «l'examen ha estat d'excessiva dificultat. A mi se'm donen molt bé les mates i, en canvi, a les PAU m'he bloquejat i no crec que aprovi».



Relaxació, platja i festa

«Hem llogat una casa per celebrar el final de les PAU amb tots els amics», deia Roger Ribas. En canvi, altres alumnes com Lluís Solsona aprofitaran per «relaxar-me, oblidar-me de tot i no tornar a obrir un llibre en un temps».

La majoria va assegurar que la calor ha estat un obstacle que encara els ha fet venir més ganes d'acabar i anar a remullar-se al riu o a la platja amb els amics.