Alumnes lamenten la manca de classes preparatòries per als exàmens de les PAU

Els estudiants de segon de batxillerat han hagut d'acabar el curs des de casa, fet que n'ha angoixat la major part per la manca de contacte directe amb els professors i la dificultat que això suposa a l'hora d'estudiar.

Maria Castelló, del Gerbert d'Aurillach de Sant Fruitós, assegurava que alguns centres han ofert classes online pautades i que d'altres «només teníem vídeo conferències de dues matèries».

Alumnes d'altres centres han corroborat aquest fet. «Hauríem agraït un consens dels centres a l'hora de preparar-nos per a la sele», deia Marc Zomeño.

Maria Estruch, professora de l'IES Llobregat de Sallent, en canvi, es mostrava satisfeta de com havia anat aquest final de curs marcat per la covid. «Alguns professors hem ofert videoconferències i hem acabat el curs tan bé com hem sabut».