El primer dia de mascaretes obligatòries genera dubtes entre la gent

L'ús de les mascaretes és obligatori des d'ahir a Catalunya hi hagi o no distància interpersonal de seguretat, una mesura que la Generalitat ha posat en marxa davant l'augment de brots de coronavirus i que ha estat acollida amb no pocs dubtes per part de la ciutadania.

Un passeig per Barcelona permetia constatar ahir que l'obligatorietat de la mesura –portar sempre màscara en espais públics o d'ús públic, hi hagi o no distància de seguretat– no era complerta per tothom: sigui per la calor, per dubtes sobre el detall de l'ordre o per simple comoditat. La veritat és que moltes persones van tornar a sortir al carrer sense protegir-se boca i nas.

I això malgrat que no fer-ho pot comportar multes de fins a 100 euros.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar al matí la resolució que estableix l'obligatorietat de l'ús de mascaretes per als més grans de sis anys, de manera que la mesura va entrar en vigor i els agents de l'autoritat poden multar per incomplir-la.

La resolució estableix l'ús obligat de la mascareta «a la via pública, als espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, deslligat del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat».

Estableix, a més, que correspon «als ajuntaments i a l'administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves respectives competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució sobre l'ús de la màscara».

Mentre s'espera que la Generalitat publiqui un FAQs sobre aquesta qüestió –un fullet que respon a preguntes freqüents– als ciutadans van assaltar-los nombroses dubtes sobre l'ús de les mascaretes: caldrà portar-la a la platja? A les terrasses dels bars? Als parcs infantils? En un passeig per la muntanya?

El document de Preguntes Freqüents que està enllestint la conselleria de Salut concretarà les excepcions sobre l'obligatorietat de les mascaretes, encara que l'equip d'Alba Vergés ja ha avançat que es pot practicar esport i prendre el sol i banyar-se a la platja sense protecció. El document també preveu altres excepcions, com tenir una malaltia o dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l'ús de mascaretes, la manca d'autonomia per treure la protecció o tenir alteracions de conducta que en facin inviable l'ús.