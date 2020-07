La Diputació de Barcelona activa més de 20 milions d'euros més del Pla de Xoc

La Diputació de Barcelona va activar ahir més de 20 milions d'euros més del Pla de Xoc per fer front a la crisi social i econòmica provocada pel coronavirus. Aquestes mesures s'activen, segons han subratllat fonts de l'ens provincial, amb la voluntat de continuar donant suport al governs locals de la província en l'actual situació provocada per la covid-19.

És per aquest motiu que el suport de la Diputació als ajuntaments, que s'inclou dins del Catàleg de Serveis, estarà protagonitzat per accions en l'àmbit social, així com d'igualtat i de promoció econòmica, comerç i ocupació.

D'altra banda, dins d'aquestes mateixes mesures també es preveu donar un impuls a tot un conjunt de projectes en els àmbits de la cultura, l'educació, els esports, la joventut i la neteja i desinfecció del mobiliari i espai urbà dels municipis de la província.

El nou suport de la corporació s'articularà mitjançant un total de setze línies d'ajuts econòmics i la distribució de catorze d'elles s'aprovaran abans d'acabar el mes de juliol, segons han precisat fonts de la institució.

En total, la Diputació de Barcelona ja ha activat més de 60 milions d'euros del Pla de Xoc aprovat el passat mes de maig, que té un pressupost total de 100 milions d'euros.

Les altres línies d'ajut als governs locals de la província ja iniciades fan referència als programes «Cap municipi enrere», al d'ajuts per a emergències municipals i al de millora de camins municipals.