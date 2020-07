La Generalitat homenatja les víctimes de la covid-19

El passeig de Maria Cristina i la font de Montjuïc van ser l'escenari triat per la Generalitat per celebrar l'acte institucional per retre homenatge a les víctimes de la covid-19 i reconèixer la feina dels professionals essencials i el comportament de la ciutadania durant la pandèmia i el confinament. La cita, que portava per títol «De la foscor a la llum», va començar puntual poc després de les 10 de la nit amb un discurs de benvinguda del president de la Generalitat, Quim Torra, i amb un escenari presidit per un piano de cua i una olivera.