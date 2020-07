El Govern alerta d'un augment «insostenible» de casos entre joves de 15 a 29 anys al Segrià

El delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, ha alertat d'un augment "insostenible" de casos de coronavirus entre joves de 15 i 29 anys al Segrià i ha fet una crida perquè aquest col·lectiu tingui una "altíssima responsabilitat". El cap de vigilància epidemiològica, Pere Godoy, ha reconegut que la situació és "complicada". S'ha confirmat l'augment de casos que es preveien a començaments de setmana i la previsió, ha dit, és que segueixin augmentant els pròxims dies. Per altra banda, Farré ha descartat el confinament domiciliari al Segrià. "No ens podem permetre que tothom es quedi a casa seva", ha dit. Pel que fa als brots la demarcació de Lleida, s'eleven a una vintena, entre ells dos nous brots en empreses hortofructícoles del Segrià.

A més d'aquests brots, Salut també ha confirmat un brot al CAP de Rambla Ferran amb 5 professionals afectats. "No està tancat. Segueix funcionant", han dit. També hi ha un altre brot a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Lleida, amb almenys sis casos, tot i que Salut encara no en té constància, han dit. A més, hi ha un contagiat a l'associació de discapacitats Aremi de Lleida, i Salut està estudiant l'evolució de la resta d'usuaris i treballadors.

Pel que fa al confinament perimetral del Segrià, el delegat del Govern a Lleida ha recordat que segueix vigent i que "no té data de caducitat". "No està revist que modifiquem les condicions del tancament perimetral de la comarca", tot i que ha recordat que es poden seguir fent desplaçaments imprescindibles per motius laborals. Farré ha descartat també, de moment, altres tancaments perimetrals més enllà del Segrià.

Pel que fa a les empreses hortofructícoles, Salut ha explicat que s'està visitant i fent el seguiment en 47 empreses. D'aquestes, aquest divendres s'han confirmat dos nous brots. En concret, ja s'han visitat 19 empreses fructícoles al Baix Segre i s'han fet testos a més de 3.000 treballadors, que estan pendents dels resultats.

Pel que fa a residències, Salut ha explicat que es continuen fent testos PCR en les 33 residències del Segrià i de moment s'han detectat casos positius en dues residències de la comarca i un cas sospitós en una tercera. La majoria de casos, tant de residents com de treballadors, però, són persones asimptomàtiques, ha puntualitzat Salut. En una d'elles s'han detectat 3 casos i en l'altre 10, dels quals 9 són residents i 1 treballador.

La gerent de la regió sanitària de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, ha recordat la importància de reduir "al màxim" la interacció entre persones perquè "no ens podem permetre posar en risc el sistema sanitari". Farreny ha reiterat que el col·lectiu de la gent gran, que és el més vulnerable, és "el que està fent les coses millor".

Ara, ha dit, el majoria de pacients ingressats als hospitals lleidatans son menors de 60 anys i la meitat del total són menors de 50 anys. Pel que fa al sexe, la majoria són homes. En total hi ha 84 persones hospitalitzades per covid-19, tant en centres públics com privats, "el doble que a començaments de setmana", ha alertat Farreny. Pel que fa als ingressats a les UCI dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida són 11 persones.

Pel que fa al número de positius, Salut ha confirmat aquest divendres 338 nous casos. Godoy ha puntualitzat que la part positiva és que la majoria són casos lleus però ha alertat que la negativa és que molts són asimptomàtics i per tant "poden seguir amb cadenes de transmissió".

Per aquest motiu, ha destacat Farré, és tant important la mascareta, que ha passat a ser obligatòria. "No us tragueu la mascareta ni per prendre cafè", ha dit, "i els petons feu-los de lluny", ha afegit.