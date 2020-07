L'advocat de Cuixart reclama al Relator de l'ONU que pressioni Espanya per alliberar els presos

L'advocat suís del president d'Òmnium Jordi Cuixart, Olivier Peter, ha reclamat al Relator Especial de les Nacions Unides pel dret d'associació, Clément Nyaletsossi Voule, que pressioni Espanya per "alliberar Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i les altres persones detingudes arbitràriament per l'exercici dels seus drets fonamentals". A principis del 2019 el relator especial va traslladar a l'estat espanyol les seves "preocupacions" per la detenció de Cuixart, però Peter ha lamentat que "no s'han tingut en compte". "El pròxim dilluns el president d'una ONG haurà estat detingut arbitràriament a Espanya durant 1.000 dies", ha afirmat el lletrat en un debat al Consell de Drets Humans de l'ONU. Peter ha denunciat que l'empresonament de Cuixart és "una greu violació de la llibertat d'expressió i de reunió pacífica".