Un metge de la Catalunya Central lidera la unitat de seguiment de la covid-19

Un dels metges capdavanters de l'ICS a la Catalunya Central és des de d'aquesta setmana qui liderarà el nou ens que ha creat el Generalitat per tal de vetllar per l'evolució de l'epidèmia del coronavirus. Es tracta del doctor Jacobo Mendioroz, epidemiòleg i coordinador de la Unitat de Suport a la Recerca de l'ICS a la Catalunya Central.

El 31 de maig passat, Regió7 publicava una àmplia entrevista a Mendioroz, que, entre altres aspectes, incidia precisament a dir que era clau «conscienciar-se que seguim en plena epidèmia i hi pot haver rebrots». També ja alertava que «un rebrot es pot produir en qualsevol moment perquè depèn que una persona contagiosa es reuneixi amb d'altres. És un comportament difícil de predir, perquè si la persona que avui és contagiosa demà fa una reunió amb 50 amics, d'allà sortirà un rebrot, i no sortirà l'octubre, sinó ara. Si ho controlem ràpidament no anirà a més, però si algú que tenia pocs símptomes no es va a visitar i després va a un altre lloc pot ser que quan es detecti ja tinguem 300 o 400 casos».

La consellera de Salut, Alba Vergés, anunciava dimecres la creació d'una unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, un àmbit de coordinació de tots els actors implicats a donar una resposta per part del Govern. La seva direcció recau sobre el metge especialista en medicina preventiva i salut pública Jacobo Mendioroz, que ha treballat com a investigador a l'Institut de Salut Carles III, sobretot en l'àmbit de la genètica, i que fins ara era coordinador de la unitat de suport a la investigació de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, on en la primera part de l'epidèmia va fer de reforç a la unitat de vigilància epidemiològica territorial, on va tenir lloc el brot de la Conca d'Òdena.

El doctor Mendioroz tindrà el suport i treballarà conjuntament amb un grup de professionals de diferents disciplines, que acompanyaran les diferents perspectives que ha de tenir aquesta resposta a la covid-19. Segons destacava la consellera, aquesta coordinació no només ha de ser imprescindible des de la vigilància epidemiològica, sinó també en l'àmbit de la prevenció, de manera que es conclogui què es pot fer en cada àmbit per reduir els riscos i per prevenir el virus, frenar-lo i gestionar-lo.

La unitat també assumirà la comunicació de risc, allò que calgui transmetre per entendre i involucrar-se en la lògica d'aquesta epidèmia, així com simplificarà processos i coordinarà accions, de manera que l'augment de l'epidèmia en un punt pugui implicar un conjunt de mesures en els àmbits assistencial, comunitari i de comunicació.

En l'acte de presentació d'aquest ens, Mendioroz reiterava que sense vacuna ni un tractament efectiu, ara cobren rellevància les tres mesures que, científicament, demostren que poden reduir la transmissió del virus: distància de seguretat, ús de mascaretes i rentat de mans. «És molt important per al control de l'epidèmia, encara que no ho sembli, i també per reduir la tensió assistencial. Tothom pot fer alguna cosa per protegir-se a si mateix i a la societat», subratllava.

El director de la unitat recordava que els sistemes de vigilància epidemiològica ja disposen de sistemes d'informació més perfeccionats que a principi de l'epidèmia. «Continuem treballant, però ara ja som capaços de detectar casos des del principi de l'epidèmia. Els veiem tots i els estem intentant seguir tots», reblava.

Per la seva banda, la consellera Vergés subratllava en la presentació d'aquest organisme que dirigirà Mendioroz que «és rellevant aquest lideratge de resposta i alhora aquesta mirada transversal». I afegia que «estem fent un pas endavant per escenificar que aquesta resposta involucra a tothom» i que Salut posa en valor la importància de traslladar aquest coneixement a la ciutadania.