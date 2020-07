Mor un treballador en una planta d'Iqoxe a Vila-Seca

Un treballador va morir ahir després d'haver tingut un accident a l'empresa Iqoxe Emulsiones Poliméricas, companyia del grup Iqoxe, a Vila-seca. El decés va ser confirmat per fonts de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on estava ingressat en estat «molt crític» a causa de l'incident des d'unes hores abans. Per causes que es desconeixen, l'empleat, un veí de Tarragona de 62 anys, es va precipitar deu metres en caure pel forat d'un muntacàrregues que havia revisat. L'home treballava per l'empresa Dominion Global, subcontractada per Iqoxe Emulsiones Poliméricas per fer tasques de manteniment. Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions de Bombers es van traslladar al lloc de l'accident, dins del recinte de Clariant Ibérica, si bé a l'espai presta serveis Iqoxe. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació sobre l'accident laboral, que va passar a 2/4 de 9 del matí.