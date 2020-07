La policia britànica deté quatre homes per planejar atacs terroristes

La policia britànica va detenir ahir quatre homes per planejar suposadament atacs terroristes en el marc de dues batudes a Londres i al comtat de Leicestershire.

Els quatre homes van ser arrestats pels agents de la unitat antiterrorista de la policia perquè són «sospitosos d'estar involucrats en la comissió, preparació o instigació d'actes de terrorisme», tal com van indicar les forces de seguretat en un comunicat.

Els sospitosos, de 17, 27 i 31 anys, van ser arrestats a l'est de Londres, mentre que un altre home va ser detingut a Leicestershire, al centre d'Anglaterra. Un d'ells va haver de ser hospitalitzat, ferit per la mossegada d'un gos policia.

Tots els detinguts estan sota custòdia mentre es porten a terme diversos escorcolls i es fan les investigacions pertinents, tal com van assenyalar els agents.

Dijous, Mohuisunnath Chodhury, un home de 29 anys, va ser condemnat a una pena de 25 anys de presó per planejar diversos atemptats terroristes en llocs d'interès turístic de la capital britànica.



Operació de vigilància

L'acusat va revelar els plans als agents després d'una operació de vigilància duta a terme durant sis mesos i mig.

La seva germana, de 25 anys, també ha estat condemnada per no haver informat la Policia dels plans de Chodhury fins i tot després que aquest li revelés els seus plans i li demanés ajuda per realitzar-los.

Chodhury va ser arrestat en possessió d'una espasa a prop del palau de Buckingham l'any 2017. Llavors va ser imputat per terrorisme.