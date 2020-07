Puigdemont es fa amb el control de la marca de JxCat i el PDeCAT emprendrà accions legals

El líder de JxCat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha fet amb el control de la marca de JxCat, segons ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat a l'ACN fonts de l'entorn de Puigdemont. Al registre de partits del Ministeri de l'Interior s'ha produït un canvi i ara consta com a president de JxCat l'alcalde de Balenyà, Carles Valls, afí a l'expresident. Fins ara hi havia el nom de la consellera del PDeCAT al districte del Eixample de Barcelona, Laia Canet Sarri, considerada pròxima al president del PDeCAT, David Bonvehí. Fonts de la direcció del partit han assegurat a l'ACN que tenen documents que indiquen que no es pot fer aquesta operació i han avisat que emprendran "les accions legals que calguin".

Després de setmanes de negociació sense acord, la setmana passada Puigdemont va anunciar que tirava endavant un nou partit al marge del que decidís el PDeCAT, que insisteix en no voler quedar diluït en la nova formació i defensa la fórmula de la coalició electoral. Amb aquest nou pas de Puigdemont, la direcció del PDeCAT encapçalada per Bonvehí perd el principal poder de negociació que tenia. Ja que en els darrers dies des del PDeCAT insistien que no podia existir JxCat sense el PDeCAT, perquè el partit demòcrata té els drets adquirits de la marca.

La diputada al Parlament i impulsora del nou partit Elsa Artadi ja va dir dijous en una entrevista a l'ACN que la nova formació es podria dir 'JxCat'.