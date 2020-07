Què diuen els titulars en paper d'aquest divendres?

Titulars diversos als diaris d'aquest divendres, 10 de juliol. En l'àmbit català, el protagonisme recau en la crisi de la covid i la seva afectació. "Manresa supera els 7.000 casos de covid i manté una taxa per sobre de la mitjana", titula Regió7. La premsa estatal, en canvi, aposta per la no elecció de Calviño per a l'Eurogrup.



'El País': "España fracasa en el Eurogrupo pese al apoyo franco-alemán".

'El Periódico': "Rebel·lió a la UE contra els països més grans".

'Diari de Girona': "Els Mossos encara no tenen l'ordre de sancionar qui vagi sense mascareta".

'Segre': "Comerç i hostaleria critiquen el confinament i demanen suport".

'El Punt Avui': "En augment".

'La Razón': "La conjura de los pequeños: Sánchez pierde el Eurogrupo".

'Ara': "L'entorn del Segrià es posa en alerta".

'ABC': "Nuevo fracaso de Sánchez: Europa rechaza a Calviño".

'El Mundo': "Fiasco de Sánchez al fracasar la candidatura de Calviño".

'La Vanguardia': "El caos dels ERTO pot trigar anys a posar-se al dia".

'Sport': "Eterno Suárez".