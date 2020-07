El TSJC declara extingides i complertes les penes d'inhabilitació i multes per a Mas, Ortega i Rigau pel 9-N

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat per extingida la responsabilitat penal i civil de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau per la sentència del 9-N. El tribunal considera que tots tres ja han pagat les multes corresponents, de 36.000, 30.000 i 24.000 euros respectivament, i el temps d'inhabilitació fixat a la sentència, 13, 9 i 6 mesos, respectivament.

La decisió arriba després que el tribunal plantegés dubtes sobre si el sou de Mas com a expresident podia vulnerar la inhabilitació, i també després que es qüestionés si la feina d'assessora d'Ortega durant uns mesos també podia haver vulnerat la inhabilitació.

Mas va ser condemnat a 13 mesos d'inhabilitació, que van acabar el 21 de febrer passat. Des del 2016 ha cobrat com a expresident, també durant l'execució de la inhabilitació, comptada des del gener del 2019, però la fiscalia i ara el tribunal consideren que aquest sou és consubstancial a la seva anterior feina i no és un pagament per nous serveis prestats durant aquest temps. Rigau va complir la inhabilitació el 9 desembre del 2019 i Ortega va acabar-la el 12 de març passat en considerar-se que havia incomplert parcialment la inhabilitació en cobrar com a assessora del Govern durant sis mesos.

El TSJC va instar a finals del 2019 a un jutjat d'instrucció a investigar si Ortega va incomplir la inhabilitació per exercir com a assessora del Govern abans que se li acabés la pena. El Govern va nomenar Ortega al maig del 2019 com a assessora de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en Projectes Transversals i va cobrar 32.110 euros fins l'octubre. La defensa va argumentar que els càrrecs que no podia ocupar Ortega haurien d'estar limitats als de president, conseller o vicepresident, i nega que l'assessoria suposés l'exercici de funcions de govern.