Agricultura convoca ajuts en la compra de productes frescos a petits productors

El departament d'Agricultura ha convocat els ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19. Estan previstos dos períodes de 8 dies per presentar les sol·licituds d'ajut, un a mitjan juliol i l'altre al final del període de les donacions, al setembre. Es podrà presentar la sol·licitud i la justificació de l'ajut a la vegada de forma telemàtica a través del tramitador d'ajuts i subvencions de la Generalitat. Les sol·licituds seran ateses per ordre cronològic fins a l'exhauriment del pressupost, de 4 milions d'euros. La subvenció cobreix les donacions al Banc dels Aliments.

Per poder demanar aquest ajut cal haver presentat la DUN, i ser productors, cooperatives o societats agràries de transformació de fruita, verdura i hortalisses, llegums, arròs, carn de boví, equí, oví-cabrum, conill o aviram, ous, llet i productes lactis frescos, mel, oli d'oliva verge o verge extra, transformats de fruita i hortalisses o productes elaborats del porc. També cal tenir la condició de microempresa o pime i haver tingut un decreixement de la facturació i una disminució en el canal de venda habitual de com a mínim el 30% durant alguns dels mesos de març a juny d'enguany o del 50% en el cas d'entitats sense ànim de lucre.

Els productors han pogut fer donacions des del 20 de maig als quatre Bancs dels Aliments que hi ha a Catalunya. Les donacions fins a la data sumen un total de 30.000 kg de verdura, 25.000 kg de fruita, 12.000 litres d'oli verge oliva extra, més de 6.000 iogurts, 4.300 dotzenes d'ous, 2.300 kg de vedella, 900 kg de formatge fresc, a més de productes transformats de fruita i verdura, embotits, carn de xai i mel. La quantitat dels ajuts seran, segons el tipus de productor i producte donat, de 4.000 euros a 15.000, i per a cooperatives i SAT, de 30.000 a 75.000 euros.