El Consell Europeu planteja més control del fons de recuperació

El president del Consell Europeu va plantejar, ahir, una nova proposta per a la gestió del fons de recuperació econòmica de 750.000 milions d'euros per pal·liar els efectes del coronavirus, que preveu donar més poder als governs nacionals dels estats membres (que són els que formen la institució del Consell). En aquest sentit, la proposta de Michel té el vistiplau previ dels caps d'estat abans de desemborsar els ajuts i la possibilitat d'aprovar o rebutjar els plans nacionals que cada país ha d'enviar per accedir a les ajudes.