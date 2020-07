El Govern obre la porta a mantenir la descentralització de les proves PAU

La consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, va confirmar ahir en una visita a l'institut Cap Norfeu de Roses que estudiarà la possibilitat de mantenir el model descentralitzat de les proves d'accés a la universitat d'aquest any. Un total de seixanta-tres municipis es van convertir en seus dels exàmens, mentre que l'any passat només n'hi havia vint. Entre les noves incorporacions, es troben Berga i Solsona i, a banda, Manresa i Igualada van afegir un punt més per fer els exàmens. Tot plegat per esquivar els desplaçaments dels estudiants amb l'objectiu d'evitar contagis.

El model descentralitzat de les PAU va tenir molt bona rebuda per part de la comunitat educativa, ja que una bona part de l'alumnat es va poder examinar al mateix centre on estudiava o bé molt a prop del seu municipi. És el cas dels estudiants que van fer les proves a l'institut Guillem de Berguedà de Berga, que va acollir estudiants de la comarca i de l'institut de Navàs, i també de l'institut Francesc Ribalta de Solsona, on van acudir gairebé cent joves de la ciutat i de Cardona i Súria.

Davant de l'acceptació de la proposta entre professors i estudiants, la consellera va afirmar en roda de premsa que avaluarà quant a «logística i pressupost» si es pot mantenir la descentralització de les proves d'accés a la universitat. Chacón va remarcar que caldrà estudiar si és una despesa que es pot assumir una vegada hagi desaparegut el risc de contagi per coronavirus. Tot i així, la consellera va advertir que «de ben segur que alguna transformació hi haurà». «No tanquem la porta», va afegir la consellera.



Unes PAU marcades pel virus

Durant la seva visita a l'institut Cap Norfeu de Roses, Chacón també va destacar la «impecable» organització de les proves en unes condicions extremadament difícils. Així mateix va posar l'accent en «la maduresa i l'actitud responsable que han mostrat els estudiants». Durant quatre dies, els nois i noies van complir amb les estrictes mesures de prevenció imposades als espais on es feien els exàmens i ho van fer, va recalcar la consellera, «malgrat les incomoditats que això els va suposar amb una actitud cívica que és un exemple per tota la societat».

D'altra banda, Chacón va subratllar «l'enorme mèrit» que representa la normalitat amb què van poder tenir lloc «les PAU més atípiques de la història», marcades per les extremes mesures de seguretat i prevenció arran de la covid-19. En aquest sentit, el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Lluís Baulenas, també va afirmar en roda de premsa que hi ha «casos mínims» d'estudiants aïllats preventivament per un possible contagi de coronavirus.

Per últim, la consellera va destacar el desplegament humà que han suposat aquestes PAU, amb més de 5.000 persones implicades en l'organització, 2.200 més que l'any passat. Alhora també va tenir un record pels 39.904 estudiants que van veure com els nervis tradicionals de la cita es barrejaven amb l'ús obligatori de mascareta.