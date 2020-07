Nadia Calviño: «Tenia emparaulats deu vots, però algun ministre va canviar d'idea»

La vicepresidenta tercera del Govern i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, va assegurar ahir que Espanya «tenia emparaulats almenys 10 vots» amb primers ministres i ministres d'Economia de l'eurozona, que semblaven garantir que aquest dijous fos nomenada presidenta de l'Eurogrup.

«És evident que un d'ells no va fer el que s'havia compromès a fer», va dir Calviño en una roda de premsa telemàtica després de la videoconferència del Consell de Ministres de Finances de la Unió Europea, l'Ecofin, tal com recollia, ahir, l'edició digital d'El Periódico.

Abans d'això, en declaracions prèvies a RNE, la SER i Onda Cero, la ministra havia evitat parlar de «traïció» i havia dit que, com que la votació a l'Eurogrup (reunit dijous) és secreta i telemàtica, «és impossible saber [qui va canviar el vot], no val la pena especular. Girem full», va afegir. El fet és que el ministre irlandès de Finances, el conservador Paschal Donohoe, vinculat al Partit Popular Europeu (PPE), va aconseguir el lloc al qual aspirava Espanya a través de la candidatura de Calviño. «Partíem amb importants desavantatges perquè hi ha una majoria de governs del Partit Popular a Europa, perquè ja veníem d'una presidència d'un país, no sols del sud, sinó d'un país germà; mai hi ha hagut una presidència d'un país gran precisament perquè el sistema de vot dona més pes als països petits, per no parlar que soc l'única dona en aquesta taula», va argumentar Calviño en les seves declaracions radiofòniques. En la roda de premsa, Calviño va explicar que ahir mateix va rebre una trucada del ministre de Donohoe per oferir-li la seva col·laboració i la ministra va agrair l'«enfocament transversal» proposat.

«No crec en una Europa basada en clubs, prejudicis ni etiquetes, perquè, a més, no respon a la realitat», va afirmar Calviño. La vicepresidenta econòmica va agrair «a títol personal i institucional» el suport rebut per a la seva candidatura a l'Eurogrup, «per països que representa més del 80% del PIB i de la població europea» i el va valorar «com una mostra de suport al nostre país per part de diferents famílies polítiques», representades en països com Alema-nya, França, Itàlia, Portugal i Grècia. L'endemà d'haver estat derrotada, «aquest és el missatge més important», va afirmar la vicepresidenta.



«Negociació complicada»

Des del punt de vista de la vicepresidenta Calviño, el revés sofert per Espanya en la carrera per l'Eurogrup no hauria de prejutjar la difícil negociació europea sobre el disseny del futur Fons de Reconstrucció. «La negociació serà molt complicada», va admetre, «però igual de complicada avui que ahir». En la reunió de dijous, a més, els ministres de Finances de l'eurozona van acordar mantenir una política fiscal «expansiva» en els pressupostos nacionals per a l'any vinent.

A més, segons Calviño, van aconseguir un cert nivell d'acord entorn de la proposta del Consell Fiscal de mantenir activa la clàusula de fuita del Pacte d'Estabilitat i Creixement (PAC) «fins al moment en què es recuperi el nivell de PIB del 2019». D'acord amb això, les regles pressupostàries entorn d'uns objectius de dèficit del 3% del PIB, un deute del 60% del PIB o una determinada exigència anual d'ajust estructural podrien quedar en suspens almenys fins a aquest moment.