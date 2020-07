El proper curs presentarà un model híbrid entre la docència presencial i la virtual

Chacón va dedicar un espai a explicar les mesures previstes de cara al curs vinent. D'entrada, es preveu implementar un model híbrid de docència presencial i virtual, «garantint sempre la qualitat dels estudis i dels processos d'aprenentatge així com l'equitat del sistema», va afirmar. En aquest sentit, va posar en valor la tasca del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) com a instrument de coordinació entre el Govern i les universitats.

La consellera va assegurar que tots els universitaris disposaran abans de matricular-se de la informació relativa a cada assignatura i de les ajudes de què disposaran per adaptar-se al nou curs. En el cas dels estudiants de nou accés, que són els que avui finalitzen les proves, es preveu la possibilitat d'endarrerir l'inici de curs per facilitar la seva adaptació al curs amb normalitat atès que, enguany, a causa de l'endarreriment del calendari de les proves, la matriculació a les universitats començarà al setembre i no a mitjans de juliol.

Una altra novetat del curs vinent serà la rebaixa del 30% dels preus universitaris per a les primeres titulacions de grau i màster. Una rebaixa que inclou descomptes addicionals per als estudiants amb rendes més desfavorides.