Sandro Rosell reclama una indemnització milionària per la presó preventiva

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell ha interposat una demanda de responsabilitat patrimonial per reclamar a l'Estat més de 29 milions d'euros pels dos anys en presó preventiva, segons va avançar ahir El Mundo i va confirmar l'ACN.

Rosell va ser finalment jutjat i absolt per blanqueig de capitals. El març, Rosell ja va interposar una querella contra la magistrada que el va mantenir en presó preventiva, Carmen Lamela, i ja va anunciar que ultimava la demanda contra l'Estat. Una sentència del Tribunal Constitucional (TC) va obrir la porta a la indemnització de persones que havien estat empresonades i després absoltes.

Segons un comunicat de la defensa, la demanda es presenta per la «indeguda» presó preventiva contra ell durant 645 dies. La reclamació total de Rosell ascendeix a 29.754.465,02 euros. D'aquests, 405.000 euros són per dany reputacional, 200.000 per dany psicològic i 320.000 per dany afectiu.