Torra insta els empresaris catalans a rebel·lar-se contra el Govern central

El president de la Generalitat, Quim Torra, va instar ahir els empresaris catalans a rebel·lar-se contra el Govern espanyol i reclamar la transferència d'inversions necessària per a la recuperació econòmica.

Torra va assistir a l'acte de presentació de la «Memòria Econòmica de Catalunya 2019» de la Cambra de Comerç de Barcelona, en una mostra del suport incondicional de la Generalitat a la línia independentista marcada per l'equip de Canadell.

En el seu discurs, Torra va instar la classe empresarial catalana a mobilitzar-se i a reivindicar davant Madrid una transferència de recursos «vital» en les actuals circumstàncies postpandèmia.

Segons va informar El Periódico, el «president» ha tornat a contraposar la inversió pública rebuda per Madrid i Catalunya, per uns pressupostos «que no reflecteixen la realitat ni les necessitats», «mani qui mani».

«Sempre m'ha sorprès que la classe empresarial catalana no es rebel·li», va dir Torra, a l'hora de reivindicar recursos per a ports, aeroports o autopistes, en un dèficit d'inversions davant de Madrid que ha estimat en almenys 8.000 milions d'euros.



«Han fet els deures»

Torra va destacar que les empreses privades «han fet els deures» i estan menys endeutades i han crescut per sobre de la mitjana de la zona euro. En la seva opinió, una de les palanques de creixement ha de ser la internacionalització en un exercici que anirà pitjor de l'estimat, amb una caiguda del PIB de dos dígits i una recuperació també més lenta del que s'esperava. El president preveu que la recuperació dependrà de la cura a la investigació i la digitalització, i sobretot de les infraestructures adequades.

El president de la Generalitat va reivindicar la utilització dels superàvits dels ajuntaments, d'uns 2.500 milions d'euros, per a la reactivació econòmica. «Estan paralitzats estúpidament en espera d'una simple signatura», va culpar Torra el Govern de Pedro Sánchez, en un moment que requereix inversions urgents per animar l'activitat empresarial i la millora d'infraestructures.



Experiència a Suïssa

El president va rememorar la seva experiència vital a Suïssa, on va viure fa uns quants anys, i va destacar la seva qualitat de vida en l'entorn rural en una economia moderna i internacionalitzada, gràcies als bons mitjans de transport: «Cal redescobrir Catalunya amb millores d'infraestructures».

També va reflexionar sobre la irrupció del teletreball, «que ha de ser potenciat amb xarxes de telecomunicacions potents i que facilitin, per exemple, fenòmens com que hi hagi estudis d'arquitectes de primer nivell a Olot», va afirmar. Torra també va destacar la importància de la tecnologia 5G i la inversió de Seat en el cotxe elèctric, entre d'altres.