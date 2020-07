Conchi Abellán creu que de la taula de diàleg en pot sortir un referèndum legal

La líder de Podem a Catalunya, Conchi Abellán, creu que la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya passa per la taula de diàleg i que d'aquesta en pot sortir «una solució de consens» amb un referèndum «legal i pactat». Abellán, recent elegida com a coordinadora general, defensa que la taula s'ha de celebrar aquest juliol i emplaça el president del Govern, Quim Torra, a prendre la iniciativa i proposar una data: «Catalunya és la primera interessada».

D'altra banda, reivindica una consulta per decidir entre monarquia i república i creu que el rei Felip VI hauria d'abdicar. Abellán creu que és important que la taula de diàleg no s'ajorni més i que se celebri aquest juliol, com s'està plantejant. Insisteix que la solució «passa per la taula de diàleg» i sosté que es pot arribar a una solució de consens «amb un referèndum legal i pactat que garanteixi que tothom pot votar i que el resultat d'aquest vot es pot fer». En aquest sentit, va dir que l'acord per a aquest referèndum el veu viable «sempre que certs partits» no utilitzin «el dret d'autodeterminació com han fet en temps passats».

Quant a la figura del rei, la coordinadora general de Podem a Catalunya defensa un referèndum perquè la ciutadania decideixi el què vol.