Detinguts quatre joves per un robatori violent en un hotel de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat quatre joves d'entre 19 i 21 anys per un robatori violent a Barcelona. Els joves, que són de nacionalitat francesa i tenen domicili al seu país d'origen, van conèixer tres noies en una zona d'oci de Barcelona durant la matinada. Posteriorment, van continuar la festa en un hotel de Barcelona on els detinguts s'allotjaven. Cap a les set del matí, es va iniciar una discussió quan un dels detinguts va intentar agafar la bossa de mà d'una de les noies per sostreure-li els diners. Segons els Mossos, la noia va ser colpejada violentament a la cara quan va intentar impedir-ho i una altra noia va rebre un cop al nas quan intentava ajudar la seva amiga. Segons expliquen els Mossos d'Esquadra en un comunicat, els quatre joves van fugir de l'hotel amb un cotxe amb matrícula francesa tot seguit, mentre les noies van demanar auxili al personal de la recepció, que va alertar el 112. Els Mossos van aturar el vehicle en una àrea de servei situada al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda i van ser detinguts.