Feijóo i Urkullu continuaran governant Galícia i Euskadi, totes dues amb forta pujada del vot nacionalista

Els ciutadans de Galícia i País Basc han apostat aquest 12 de juliol per la continuïtat en els seus respectius Governs autonòmics, ja que el 'popular' Alberto Núñez Feijóo ha aconseguit revalidar la seva majoria absoluta en la Xunta i el PNB del 'lehendakari' Iñigo Urkullu ha millorat la seva posició i podrà governar si reedita el seu actual pacte amb els socialistes, amb els quals supera àmpliament la majoria absoluta.

En totes dues comunitats les urnes han llançat, a més, un fort augment del vot nacionalista.

El PNB ha guanyat les eleccions a Euskadi amb 31 diputats, tres més que en els comicis de fa quatre anys. Són resultats amb el 99% escrutat. La majoria absoluta està fixada en els 38. En segona posició continua EH-Bildu, que puja quatre representants i n'arriba als 22. El PSE-EE passa a ser tercera força amb un escó més, aconseguint-ne 10. En quarta posició se situa l'espai de Podem, que es queda amb 6 escons, 5 menys. Per darrere hi ha la coalició de PP i Cs, que obté 5 representants, baixant-ne quatre respecte als 9 que tenien els populars en solitari. Vox entra per primer cop al parlament basc amb un diputat. La participació ha estat del 52,8%, set punts menys que fa quatre anys.

A Galícia, amb el 90 per cent dels vots escrutats, Feijóo aconsegueix la seva quarta majoria absoluta consecutiva. El BNG ha recuperat el vot que 'va cedir' a les 'Marees' i a les candidatures d'Unidas Podemos i ha sobrepassat no sols a aquests sinó també al PSdeG, que no passa de ser la tercera força, encara que guanya un diputat i se situa en 15 escons.

En aquesta comunitat el gran derrotat ha estat Unidas Podemos, el candidat del qual a la Xunta, Antón Gómez-Reino, no ha aconseguit entrar en el Parlament.

La formació política també han sofert una patacada el País Basc, on han passat de tenir 11 escons a 6, igual que la coalició de PP i Ciutadans, que ha aconseguit tres menys dels que van obtenir els 'populars' en solitari fa quatre anys.