Un mosso fora de servei desarma i immobilitza un atracador que amenaçava amb una destral en un bar de Barcelona

Un mosso fora de servei ha desarmat i ha immobilitzat un atracador que amenaçava amb una destral en un bar del districte de Sant Martí de Barcelona, al carrer Fluvià. Els fets han passat aquest diumenge a tres quarts d'una del migdia, segons ha avançat 'El caso' i han confirmat a l'ACN fonts policials.



Un testimoni ha gravat un vídeo en el que es pot veure com l'agent entra a l'establiment i reté l'home sense cap ajuda. L'atracador amenaçava una cambrera amb una destral per obtenir els diners de la caixa i de les màquines escurabutxaques. Quan ja el té immobilitzat pregunta si algú ha trucat al 112, i alguns clients del bar li confirmen que ja ho han fet.



Fins i tot es pot veure en el vídeo com el mosso s'adona que algú ha agafat la destral, i li diu que la deixi a sobre de la taula mentre segueix immobilitzant l'atracador.







Un sujeto con un hacha ha intentado atracar hoy un bar en Sant Martí.

Enhorabuena al Mosso, fuera de servicio, que lo ha detenido y ha evitado una posible tragedia por su valentía y profesionalidad.

Barcelona, ciudad sin ley.pic.twitter.com/uf5frwfrxQ — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) July 12, 2020