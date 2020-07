Decretat el confinament domiciliari de Lleida i set municipis més del Segrià però es permet sortir amb els convivents

El Govern ha decretat el confinament domiciliari a partir d'aquesta mitjanit dels municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre. L'executiu, però, permetrà sortir de casa per fer trobades i activitats de lleure i esportives amb les persones del grup de convivència habitual, i també per altres supòsits, com anar a la feina si no es pot fer teletreball o anar a centres sanitaris. A partir de la mitjanit, quedarà prohibida tota entrada i sortida a aquests municipis i als nuclis de Sucs i Raimat, a excepció dels serveis essencials. Bars i restaurants només podran oferir serveis a domicili o de recollida amb cita prèvia, i es mantenen els casals d'estiu i les colònies.

Els consellers Alba Vergés i Miquel Buch han explicat les noves mesures, que endureixen el confinament perimetral de la comarca que s'havia decretat dissabte 4 de juliol. Ho han fet en una roda de premsa juntament amb l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el president del Consell Comarcal del Segrià, David Masot.

Les noves mesures han estat aprovades pel Procicat aquest mateix diumenge. A partir de la mitjanit, quedarà prohibida l'entrada i la sortida als vuit municipis del Segrià afectats i també als nuclis de Sucs i Raimat, que pertanyen a la capital del Segrià. El Govern espera que en 15 dies les mesures tinguin efecte per reduir els casos de coronavirus a la comarca.

Vergés ha explicat que la població "ha de romandre al seu domicili" i que la circulació pel carrer només es podrà fer en alguns supòsits. Es podrà, així, sortir de casa per anar a la feina, si es dins del mateix municipi si no és possible fer teletreball. També per assistir a centres i serveis sanitaris, per tenir cura de persones grans, menors d'edat, dependents o persones amb discapacitat o vulnerables; i anar a entitats financeres i d'assegurances.

A més, la consellera ha remarcat que es podrà sortir del domicili per fer "trobades i activitats de lleure i esportives amb persones només del grup de convencia habitual". De fet, Vergés ha demanat "limitar" aquests contactes als convivents habituals. A més, quedaran prohibides les trobades i reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com privat. En aquestes trobades de fins a 10 persones, no es permetrà el consum d'aliments ni begudes.

Pel que fa a establiments comercials minoristes d'alimentació, s'hi podrà anar. En canvi, a la resta d'establiments minoristes només s'hi podrà anar amb cita o avís previ. No es podran fer casaments, serveis religiosos o serveis fúnebres. Sí es podrà sortir de casa per atendre horts familiars d'autoconsum.

L'hostaleria i la restauració només podran oferir serveis a domicili o de recollida amb cita prèvia.

En canvi, es mantenen en aquests vuit municipis els casals d'estiu i les colònies, tot i que caldrà que compleixin les mesures aprovades pel Procicat per aquest sector. Tot i això, tant els participants com els motius hauran de tenir el seu domicili al municipi on es fa l'activitat.



Només podran entrar i sortir serveis essencials

Buch ha explicat que només es podrà entrar i sortir d'aquests municipis per a desplaçaments per motius laborals per serveis essencials, que queden delimitats en la resolució que es publicarà les pròximes hores. Es consideren serveis essencials la seguretat i les emergències; els serveis sanitaris, penitenciaris, socials, residencials i funeraris; els serveis judicials i les notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia; els serveis d'electricitat, d'aigua potable, aigües residencials, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials; bancs, finances i assegurances; residus i subministraments sanitaris i de farmàcia; distribució alimentària humana i per a granges, veterinaris i escorxadors, així com els allotjaments turístics definits com a serveis essencials per acollir positius i contactes de covid-19

Les mesures també afecten el transport públic "en totes les seves modalitats", però no la circulació per autovia o autopista amb origen o destinació fora del Segrià. Tampoc afecta el transport de mercaderies.

Pel que fa als treballadors no essencials, el Govern permetrà accedir o sortir d'aquests municipis del Segrià només durant les primeres 24 hores de l'aplicació del tancament per recollir els elements imprescindibles per poder fer teletreball. Buch ha demanat que es faci amb un certificat d'autoresponsabilitat i un certificat de l'empresa.